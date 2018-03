L'Old Trafford torna Teatro dei Sogni. Ma solo per quelli di Montella

Sulla carta non doveva esserci storia. L'esperienza di José Mourinho (141 gettoni in Champions) e la qualità della rosa dello United contro il novellino Vincenzo Montella (3 gettoni in Champions) e il suo Siviglia, talentuoso ma inesperto. I tabloid avevano scelto un approccio spavaldo, quasi come fosse una formalità. E invece il 'Teatro dei sogni' per una notte ha fatto vivere un vero e proprio incubo sportivo, allo Special One. E realizzato quelli di Montella e di tutto il popolo sevillista. Sul campo la mano del tecnico italiano si è vista eccome: squadra organizzata, solite reti di passaggi, qualità più che quantità e un pizzico di fortuna che non guasta mai. Questa la ricetta giusta, vincente, che ha riscritto la storia, almeno quella recente, del Siviglia in Champions League. Perché l'impresa veicolata dall'Aeroplanino è roba da record: era del 1958, esattamente 60 anni fa, l'ultima apparizione andalusa ai quarti della massima competizione europea.