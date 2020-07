L'ombra di De Rossi si allunga su Iachini. Ma c'è una corrente che vuole un big

Giuseppe Iachini ieri ha probabilmente raggiunto una vittoria importantissima per la sua Fiorentina. Perché la sfida dei rigori - ben tre concessi tra in novanta minuti - ha premiato i viola contro il Parma, portando a quota 34 e facendo respirare una squadra in costante debito di ossigeno nelle ultime settimane. Iachini probabilmente non sarà l'allenatore della prossima stagione, perché l'ombra di Daniele De Rossi si è già allungata: però è difficile che abbia una deroga oppure un salvacondotto per andare in panchina.

CORRENTE DA BIG - Sembrano esserci due anime all'interno della Fiorentina, in questo momento. Da una parte c'è chi è convinto che De Rossi sia l'opzione giusta per la prossima annata. Dall'altra c'è chi vorrebbe un big, uno fra Unai Emery e Luciano Spalletti, anche se significherebbe un esborso molto differente in termini di denaro. Giocoforza sarebbe anche un notevole cambio nelle scelte e di progetto. Insomma, la situazione è ancora ingarbugliata, con una quasi certezza: Iachini verrà ringraziato per la salvezza, oramai conquistata, e poi salutato.