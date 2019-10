L''ombra di Ibra nelle difficoltà del Napoli: serve continuità in attacco

Due gol di Milik contro il Verona, due di Mertens e uno di Insigne in Champions contro il Salisburgo e un'altra rete del polacco al Mazza contro la SPAL. A leggerla così la settimana del Napoli, da sabato scorso a oggi, sembra molto positiva sotto il punto di vista delle reti realizzate dagli attaccanti, ma andando ad analizzare la sfida di questo pomeriggio e, più in generale, tutto l'avvio di stagione, non può che balzare all'occhio il fatto che là davanti i partenopei hanno qualche problema e non a caso, anche se manca tanto all'inizio del mercato di riparazione, il nome di Zlatan Ibrahimovic è stato fatto e confermato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Quella dello svedese, che si svincolerà dai Los Angeles Galaxy il prossimo 31 dicembre, è un'ombra che rischia di aleggiare sulla testa della rosa di Carlo Ancelotti per tutto il girone d'andata e se da una parte i tifosi sognano di vederlo con la maglia azzurra a partire dall'inizio del 2020, dall'altra i vari, Milik, Llorente, Mertens, Insigne e Lozano sanno che dovranno fare di più, sotto il punto di vista della continuità, per non rischiare di perdere molto spazio nella seconda parte della stagione. Perché con Ibrahimovic a disposizione del tecnico partenopeo sarebbe più complicato per tutti riuscire a giocare tutte le partite: il tempo c'è ma De Laurentiis ha affermato che lo svedese è un suo desiderio e forse dopo il pareggio contro la SPAL il desiderio è ancora più grande.