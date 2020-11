L'ora di Kulusevski dopo due panchine consecutive: lo svedese sfiderà la Lazio

Dopo due gare da spettatore, contro Spezia e Ferencvaros, Dejan Kulusevski tornerà in campo. E lo farà contro la Lazio, spiega Tuttosport, nella Capitale sarà la sua giornata. A Cesena ha giocato solo l'ultimo quarto d'ora e in Ungheria pareva certo per una maglia dall'inizio. Pirlo gli ha preferito Chiesa ma la sensazione è che con la Lazio ci sarà posto dal primo per l'ex esterno d'attacco di Atalanta e Parma.