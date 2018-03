L'ora di Lapadula: l'attaccante vuole riprendersi il Genoa

Dal corrispondente a Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un mese per ritrovare il Genoa. L'infortunio di Galabinov, che lo terrà lontano dai campi per poco più di un mese, potrebbe consentire a Gianluca Lapadula di ritrovare una maglia da titolare. Arrivato nel corso del mercato estivo per una cifra che si aggira attorno agli 11 milioni, l'ex Milan e Pescara ha faticato a lasciare il segno con la casacca rossoblu. La prima parte di stagione saltata per una fascite plantare e per un trauma al ginocchio riscontrato nella sfida di Udinese del settembre scorso. Sono 19 le presenze in campionato per un totale di 759 minuti disputati ma soltanto due le reti realizzate. Il gol su azione non è ancora arrivato visto che le uniche volte in cui ha costretto il portiere avversario a raccogliere il pallone in porta sono state su altrettanti calci di rigore. Il primo il 26 novembre 2017 contro la Roma che ha pareggiato il vantaggio iniziale di El Shaarawy, il secondo, e finora ultimo, quello che ha deciso il match casalingo contro il Benevento a Marassi nei minuti di recupero.

Due reti ma pesanti. Infatti sono quattro i punti arrivati grazie ai gol del ragazzo che ha gonfiato la rete anche nell'amichevole di venerdì scorso contro il Monaco. Chissà che questo episodio possa riaccendere la vena realizzativa di un giocatore che al club del presidente Preziosi è costato un ingente investimento. Adesso potrebbe aprirsi una nuova opportunità per iniziare dal primo minuto, in vista delle prossime sfide che possono rappresentare una pietra importante per la salvezza. La SPAL e poi il Cagliari sono partite da non sbagliare se si vuole condurre in porto la nave con tranquillità e poi, soltanto poi, si inizierà a pensare ad una sfida che non serve presentare: il derby. Testa dunque alle prossime due gare davanti al proprio pubblico con la voglia di riprendere confidenza con ciò che per un attaccante è il pane quotidiano, ovvero il gol. Scrollarsi di dosso qualche mugugno di troppo e ripartire insieme al Genoa. Questo è l'obiettivo che vuole raggiungere Gianluca Lapadula.