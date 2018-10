L'orgoglio di Gattuso: "Troppe chiacchiere: club e squadra con me"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Squadra e club sono con me". Dopo la gara vinta contro la Sampdoria, Gennaro Gattuso ringhia. Una squadra, racconta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non morta ma vivissima, come dimostrato nello spirito messo ieri in campo. "Chiacchiere esagerate, se avessi segnali negativi dai miei, sarei io a fare un passo indietro. Però mi servono altre 7-8 partite per capire se la squadra ha trovato un'identità".