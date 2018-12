L'orgoglio granata rovescia gli ospiti: Torino-Genoa 2-1 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lento, senza idee e incapace di sfruttare la superiorità numerica fino al 45'. Nel recupero, però, il Torino si scatena e ribalta il match contro un Genoa volenteroso e sfortunato.

Primo quarto d'ora di studio, con predominio territoriale della squadra di casa. Poi il match si accende all'improvviso, e ad andare vicino al gol è il Genoa, manco a dirlo con Piatek, che colpisce l'incrocio sinistro con un tocco ravvicinato al termine di una ripartenza velocissima rifinita da Bessa. Sulla respinta del legno, Kouamé non trova la coordinazione migliore e spreca clamorosamente. La risposta dei granata è immediata: cross di De Silvestri, Belotti incorna e sfiora il palo alla destra di Radu.

Le ripartenze degli ospiti sono sempre pericolose, il Torino non riesce a contrastare efficacemente la velocità degli esterni e di Kouamé. L'equilibrio regna sovrano, ma al 28' arriva l'espulsione di Romulo: ammonito poco prima, il jolly brasiliano entra in modo duro e ingenuo su Meité e costringe Mariani a estrarre il rosso. Murgita corre ai ripari e, su indicazione di Juric, sorprende tutti sostituendo il capocannoniere Piatek. La scelta di tenere in campo Kouamé paga subito, perché l'ex Cittadella è scatenato e sblocca la sfida avventandosi su una palla vagante sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Male Belotti nella circostanza, che perde la marcatura dell'avversario e lo tiene in gioco. Il gol subito non sveglia i ragazzi di Mazzarri, che però nel finale di tempo hanno una insperata reazione d'orgoglio e ribaltano il punteggio: prima Ansaldi pareggia con una gran conclusione da fuori area, poi Belotti firma il 2-1 dal dischetto in pieno recupero.