L'ottavo anno in Italia o il ritorno in Spagna. Quale futuro per Callejon?

L'addio al Napoli dopo 7 anni è stato denso di emozione e lacrime per i tanti bei ricordi passati. Col club azzurro non è stato trovato l'accordo per proseguire il matrimonio, ma ovviamente per José Maria Callejon le proposte non mancavano. Inizialmente era stata la Spagna a far risuonare i propri interessi, poi col passare delle settimane anche in Italia si è tornati a pensare al nome del classe '87.

Le sirene spagnole - Nelle ultime settimane, la squadra più vicina a Callejon era sembrata il Villarreal. Andando a ritroso, si erano mosse anche Siviglia, Betis e Valencia. Ma nonostante i rumors su offerte triennali vere o presunte, la fumata bianca non è mai arrivata e Callejon resta svincolato di lusso sul mercato europeo.

Le sirene italiane - Un po' a sorpresa, nei giorni scorsi si era interessata la Lazio. Con Pepe Reina che si stava muovendo in prima persona per provare a convincere l'ex compagno ai tempi di Napoli. Ma sebbene i biancocelesti sembrassero vicini alla meta, anche in questo caso la fumata bianca non è mai arrivata. E così un pensierino ha iniziato a farcelo anche la Fiorentina di Rocco Commisso. Ovviamente con la cessione di Federico Chiesa come conditio sine qua non. Nelle idee viola, Callejon potrebbe andare a sostituire il numero 25 nel ruolo di quinto a destra nel centrocampo di Beppe Iachini.