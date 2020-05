L'ottimismo di Dybala come terapia contro la paura: tre ore sotto la pioggia per riprendere

vedi letture

Repubblica fa il punto sulla riapertura e racconta la storia di Paulo Dybala. Il suo ottimismo è la terapia contro la paura che divide i giocatori. Ieri è tornato allenarsi per tre ore belle piene anche se non ce n'erano bisogno e obbligo. E' stato l'unico a presentarsi in una domenica di pioggia, lui che ha fatto conoscenza diretta col Covid-19. Sta accelerando i tempi per la ripartenza e gli esami hanno escluso complicazioni dopo il contagio.