L'U21 è in testa al girone ma c'è l'incognita recupero con l'Islanda: la UEFA non ha ancora deciso

La Nazionale U21 è in testa al proprio girone per le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo, con un punto di vantaggio sull'Islanda, ma la mancata decisione da parte dell'UEFA riguardo alla partita annullata proprio contro gli islandesi pone un'incongnita non da poco. Sembra poco verosimile che la Federazione decida di dare partita vinta ai nostri avversari, visto che il match non si è disputato per cause di forza maggiore e non per una volontà riconducibile alla FIGC ed è assai più probabile che la gara venga recuperata. Sarebbe corretto però - sottolinea Tuttosport - che la data del recupero venga comunicata prima del prossimo giro di partite previsto per il 12 novembre.