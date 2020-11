L'Udinese all'improvviso: 0-1 all'Olimpico, contro la Lazio la sblocca un siluro di Arslan

L'Udinese all'improvviso. Al minuto 18 della sfida con la Lazio Pereyra lavora un gran pallone sulla sinistra e scarica al limite dell'area per Tolgay Arslan, che non ci pensa due volte e insacca in rete (con la complicità di una deviazione di Acerbi) un siluro rasoterra per lo 0-1 e anche il suo primo gol in Serie A.