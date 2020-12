L'Udinese conquista quattro punti e continua a crescere, ma con qualche ombra

vedi letture

Muove ancora la classifica l’Udinese che, nei due scontri diretti tra weekend e anticipo del turno infrasettimanale, raccoglie 4 punti, frutto di una vittoria sul Torino e del pareggio a reti bianche con il Crotone di ieri. Entrambi i match hanno portato tanti elementi positivi per il lavoro di Gotti, ma non sono mancate le zone d’ombra. Contro i granata i friulani hanno avuto un blackout improvviso che poteva costare carissimo, portando sul momentaneo 2-2 un match condotto fino a quel momento senza patemi e con grande capacità di far male con il contropiede. Nella sfida contro i pitagorici invece le zebrette non hanno sbloccato la contesa nonostante le molte palle gol create.

Tanti miglioramenti dunque, ma anche un bel po’ di aspetti su cui lavorare ancora per Luca Gotti. L’Udinese infatti continua a pagare le amnesie improvvise, che sono costate carissimo nelle prime giornate. Queste si sono diradate, ma basterebbe un po’ di attenzione in più per ridurre ulteriormente il numero di reti subite, evitando così il rischio di perdere ingenuamente punti e di rivivere i fantasmi del passato. Anche perché ad oggi nessuna squadra è stata realmente capace di mettere sotto i friulani, che forse con meno errori banali potrebbero ambire a discorsi in classifica diversi visti i pochi punti di distacco rispetto alle squadre delle zone nobili della A. La profondità della rosa è infatti dimostrata e l’assenza di un leader come Nuytinck è bilanciata da un Kevin Bonifazi calatosi immediatamente nella parte.

Contro il Crotone l’Udinese avrebbe potuto trovare addirittura la quarta vittoria consecutiva, ma stavolta i friulani non sono stati capaci di punire l’avversario. Qualche leziosità di troppo stavolta e anche su questo aspetto Gotti dovrà lavorare, il rischio è quello di piacersi un po’ dopo i diversi risultati utili consecutivi. Pussetto, De Paul, Pereyra e Zeegelaar sono in gran forma e Deulofeu è in crescita, in questo momento anche senza Okaka i friulani hanno tante armi a disposizione. Limitando i difetti quella bianconera può diventare una compagine importante per questa Serie A, ma il tecnico dovrà continuare a lavorare, evitando i cali di tensione visti in questi due match, allora sì che si potrà decretare il salto di qualità.