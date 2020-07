L'Udinese conquista Roma, 2-0: vittoria dopo sei mesi, non vinceva dal 12 gennaio

La Roma sprofonda contro l'Udinese. Primo tempo pessimo, Lasagna e Nestorovski fanno festa. Espulso Perotti

LE FORMAZIONI - Fonseca è costretto al turnover massiccio, sia a causa degli squalificati Veretout e Pellegrini, sia per dare ossigeno a Edin Dzeko, sostituito stavolta da Kalinic. Cristante e Diawara formano la linea centrale, dietro la punta spazio anche a Carles Perez, Perotti e Under. Dall'altra parte l'Udinese mantiene Lasagna, ottimo contro l'Atalanta, ritrova De Paul dopo la squalifica, inserisce Zeegelaar e Becao.

INIZIO DA INCUBO - Che non sia un momento perfetto per la Roma è evidente sin dai primi minuti, perché Okaka ha il pallone per l'1-0 sul tacco, ma sbaglia l'impatto. Kalinic da par suo avrebbe un'occasione ma la spedisce sciaguratamente sopra la traversa. Lasagna invece sta bene, benissimo, come visto contro l'Atalanta. E all'undicesimo affonda sulla sinistra, con Fazio che non riesce a contenerlo, per poi mettere in mezzo. De Paul, tutto solo, inventa un assist nuovamente per Lasagna che, da due passi, infila a porta sguarnita. I bianconeri contengono e ripartono, Lasagna impegna severamente - di nuovo - Mirante, mentre per il primo tiro bisogna aspettare la mezz'ora, con Carles Perez che spedisce a lato dalla distanza.

ANCHE IL PROSIEGUO... Alla mezz'ora Perotti perde un pallone e, con frustrazione, interviene con il piede a martello su Becao. Il rosso è inevitabile, ma ha forse il pregio di svegliare i compagni. Carles Perez va via in mezzo a due, ma poi viene fermato da De Maio. Poi Cristante, dalla distanza, colpisce la traversa con una conclusione deviata. Infine Musso riprende il discorso fatto con Malinovskyi contro l'Atalanta, volando a parare su Under con la mano aperta. L'Udinese ha un'opportunità per il 2-0, ma De Paul - dopo un corpo a corpo con Bruno Peres - sbaglia due controlli e si fa recupere da Kolarov.

MUSSO ABBASSA LA SARACINESCA - In dieci contro undici la Roma si ricompatta e sembra giocare più libera, di testa e di gambe. Tanto che Carles Perez impegna per ben due volte Musso, che si salva prima con un po' di fortuna, dall'altra disinnesca con il classico bello stile. Quando non ci arriva il portiere argentino ci riesce la difesa, ma il rischio sembra quello di imbarcare acqua. Anche perché prima Teodorczyk e poi Okaka sbagliano cose elementari per un giocatore di A, vanificando situazioni davvero pericolose.

SPROFONDO GIALLOROSSO - C'è il tempo per vedere un gol annullato da Teodorczyk, per fuorigioco. E poi una ripartenza rapida di Fofana - con Cristante che perde il pallone - che allarga per De Paul. Uno contro uno con Villar, passaggio all'indietro e Nestorovski appoggia per il 2-0. Notte fonda per la Roma che vede allontanarsi definitivamente il quarto posto.

ROMA-UDINESE 0-2

Marcatori: Lasagna 11', Nestorovski 79'.

Roma (4-2-3-1)

Mirante; Bruno Peres (dal 63' Zappacosta), Smalling, Fazio (dal 72' Ibanez), Kolarov; Cristante, Diawara (dal 63' Villar); Carles Perez, Perotti, Under (dal 46' Mkhytarian); Kalinic (dal 72' Dzeko).

Udinese (3-5-2)

Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen (dall'81' Samir), De Paul, Jajalo, Walace (dal 56' Fofana), Zeegelaar (dal 65' ter Avest); Lasagna (dal 46' Teodorczyk), Okaka (dal 65' Nestorovski).