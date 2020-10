L'Udinese corre ai ripari prendendo il campione, Deulofeu per un nuovo vestito tattico

L’Udinese chiude la prima sessione di mercato della stagione 2020/21 con i botti. Pussetto, Makengo e, soprattutto, Deulofeu devono andare a colmare quelle lacune che si sono viste in rosa in queste prime tre giornate di campionato, dove sono arrivate altrettante sconfitte. Lo spagnolo è un colpaccio, uno di quei giocatori che, attualmente, può vestire il bianconero solo grazie all’intervento del Watford, che resta proprietario del cartellino (si parla di un ingaggio da circa 3,5 milioni, ben al di sopra delle possibilità friulane). La sinergia con Londra spesso è stata criticata, stavolta non si può dire nulla, sul mercato è stato fatto il possibile, ora la palla passa a giocatori e tecnico.

Gotti ha molto su cui pensare, tre sconfitte senza gol e tenendo il pallino del gioco non possono non far riflettere. L’Udinese c’è, ha un bel gioco e crea, ma davanti al portiere avversario sbaglia sempre. Ecco perché oltre agli interpreti potrebbe anche essere cambiato il modulo, per avvicinare elementi diversi alla porta. La campagna acquisti fa pensare a un tridente. Pussetto era definito inadatto al 3-5-2, Deulofeu ha quasi sempre fatto l’ala, mentre Pereyra a Londra ha giocato spesso esterno, mentre in Italia ha fatto la mezzala. Il 4-3-3, per magari provare anche a evitare certe distrazioni difensive che sono costate pareggi preziosi, sembra essere la soluzione più ovvia, però bisognerà valutare anche la condizione dei vari elementi.

Si va verso Parma con due settimane di lavoro che saranno molto importanti, perché potrebbero portare all’abbandono del 3-5-2, usato quasi sempre negli ultimi 10 anni tranne che nelle parentesi targate Iachini e Delneri. Musso intanto si è rotto il menisco nel ritiro con l’Argentina. La permanenza di Simone Scuffet potrebbe quindi non essere stata inutile, con il ragazzo friulano che potrebbe improvvisamente ritrovarsi a giocare da titolare almeno fino a metà novembre. Intanto rientra in gruppo Bonifazi, che si sta riallineando con i compagni dopo l’addio alla SPAL. È recuperato anche Nuytinck, con l’infermeria che dunque un po’ alla volta inizia a svuotarsi, per la gioia di mister Gotti. Deulofeu invece sta facendo i testi fisici per capire la condizione dopo la rottura del crociato patita a febbraio. Sarà un’Udinese diversa post nazionali, con un campione in più nel motore.