L'Udinese gioca ma non sfonda, il Benevento sì: decide Caprari al 45' alla Dacia Arena

vedi letture

Non sono mancate le emozioni nel primo tempo di Udinese-Benevento. I bianconeri attaccano fin dalle prime battute, ma è il Benevento a passare in vantaggio al 9’: Caprari approfitta di un errore in fase di disimpegno di Arslan e da buona posizione insacca la rete del vantaggio. Al 27’ gli ospiti rischiano di regalare il pari ai friulani: brutto errore di Montipò in uscita, pallone riconsegnato a Lasagna che cerca il pallonetto, senza però trovare lo specchio. Bianconeri che forse avrebbero meritato qualcosa in più, senza però mai riuscire a sfondare il muro eretto dai ragazzi di Inzaghi. Si va a riposo sullo 0-1.