L'Udinese in Nazionale - Bene De Paul con l'Argentina, Stryger esulta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La ripresa del campionato regala tantissimi scontri diretti, soprattutto tra squadre che potrebbero essere coinvolte fino alla fine nella lotta salvezza. Uno di questi si giocherà a Genova, dove la Sampdoria affronterà l'Udinese di Luca Gotti: i friulani, reduci da 4 punti in 2 partite con il nuovo allenatore, vogliono tenere a distanza una diretta concorrente, cercando di portarsi nella parte sinistra della classifica.

AFRICANI IN GRANDE SPOLVERO, DE PAUL CONVINCE - La multinazionale friulana regala undici elementi alle selezioni nazionali. Sorride più di tutti Stryger Larsen, titolare con la Danimarca nelle due sfide che regalano la qualificazione a Euro 2020. Stacca il pass anche Kem Sema con la sua Svezia: il terzino gioca 65' contro le Far Oer. De Paul convince con l'Argentina, soprattutto nella sentitissima partita contro il Brasile, mentre Musso resta in panchina. Ventinove minuti per Nestorovski con in Macedonia-Israele, scampoli di partita per Jajalo contro l'Italia; il centrocampista ex Palermo poi è titolare con il Liechtenstein. Troost-Ekong capitano e uomo insostituibile della Nigeria, imprescindibile anche Fofana nella Costa d'Avorio. Opoku e Mandragora guardano da spettatori le vittorie di Ghana e Italia.

PUSSETTO QUASI RECUPERATO - Per quanto concerne l'infermeria, Becao continua a lavorare a parte, ma sarà squalificato. Differenziato anche per Pussetto, che dovrebbe saltare anche la sfida di Genova. Mandragora è regolarmente in gruppo così come Okaka (anche lui salterà la trasferta ligure per squalifica).