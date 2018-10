L'Udinese in Nazionale: Lasagna decisivo per l'Italia, 1' per Stryger-Larsen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati dell'Udinese:

ITALIA

Ottimo esordio con la maglia azzurra per Kevin Lasagna, decisivo nella vittoria della Nazionale colta in Polonia in extremis proprio grazie ad una sponda in favore in Biraghi.

NIGERIA

Titolare e in campo per tutti i novanta minuti, Trost-Ekong si può senza dubbio definire una colonna della Nigeria, vincitrice nel confronto giocato a Tunisi contro la Libia.

DANIMARCA

Un minuto in campo per Stryger-Larsen nella sfida vinta dalla Danimarca contro l'Austria: di certo il difensore sarà fresco per il campionato quindi.

REPUBBLICA CECA

Barak disputa novanta minuti ma non riesce ad evitare la sconfitta della sua squadra contro l'innarestabile Ucraina di Shevchenko, che vince 1-0.

ARGENTINA

Coinvolto nella prima amichevole giocata dall'Albiceleste, contro l'Iraq, l'esterno De Paul è andato in tribuna in occasione della sfida al Brasile.