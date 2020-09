L'Udinese inciampa ancora: seconda sconfitta in amichevole, la SPAL vince di misura

Seconda sconfitta in amichevole per un'Udinese che a tratti esprime belle trame, ma che tende a spegnersi con troppa facilità e commette diverse distrazioni dietro. C'è ancora tanto da lavorare in casa bianconera a una settimana dall'esordio.

Mister Luca Gotti decide di provare contro la SPAL una formazione molto vicina a quella potenzialmente titolare. Il ritorno dei trascinatori si vede e, rispetto a quella vista contro il Venezia, è un’altra Udinese, almeno nei primi venti minuti. De Paul è il più pimpante ed è il faro del gioco friulano. La prima chance la crea Ouwejan, che con un ottimo cross dalla trequarti la mette a Okaka per l’inserimento. Solo un riflesso di Berisha gli nega il gol. Tante fiammate, ma l’azione decisiva non arriva. La fortuna invece viene in soccorso della SPAL. Alla mezz’ora un lancio lungo abbastanza leggibile sorprende sia Samir che De Maio, Dickmann tenta il controllo, lo sbaglia, ma nell’errore la sfera rimbalza sul piede, diventa un pallonetto e beffa Musso. Le energie dei bianconeri calano e la partita si fa equilibrata. Nel recupero Valoti tenta una sciabolata per sorprendere l’estremo difensore friulano, il vento aiuta la traiettoria e la sfera sbatte sulla traversa.

In avvio di ripresa l’Udinese prova a impattare, Forestieri con un’azione personale prima e De Maio su una seconda palla poi impegnano Berisha, che con due ottimi riflessi respinge. Di nuovo però è la SPAL a sfiorare la rete a metà ripresa, con Jankovic che da due passi manda clamorosamente a lato. Sfida che dunque scivola via con la vittoria degli spallini, seconda sconfitta per i bianconeri, che hanno diverse cose da sistemare prima dell’esordio in campionato.



IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio (78’ Prodl), Samir; Molina (46’ Forestieri), De Paul (67’ Arslan), Walace (78’ Palumbo), Coulibaly, Ouwejan (67’ Nestorovski); Lasagna (67’ Zeegelaar), Okaka. A disposizione: Nicolas, Gasparini, Bajic, Micin, Ekong, Battistella, Cristo. Allenatore: Gotti



Spal (3-4-3): Berisha (80’ Thiam); Tomovic, Vicari, Okoli; Dickmann (61’ Sala), Valoti, Missiroli (61’ Sernicola), D’Alessandro (61’ Jankovic); Strefezza (61’ Esposito), Floccari (53’ Moro), Di Francesco (40’ Brignola). A disposizione: Tunjov, Spaltro, Moro, Raitanen. Allenatore: Marino

Arbitro: Djurdjevic

Assistenti: Dellasanta e Nigri

Marcatori: 32’ Dickmann