L'Udinese interrompe la striscia positiva, l'attacco fa fatica e c'è stanchezza

Si interrompe bruscamente la striscia di risultati utili consecutivi per l’Udinese, che nel trittico di match contro Crotone, Cagliari e Benevento ha rallentato la marcia, finendo ko contro i campani. Sei risultati utili consecutivi per i friulani, che chiudono il 2020 a quota 15 punti in classifica. Un bottino discreto, che probabilmente però non rispecchia ancora completamente le potenzialità di questa squadra, che ha palesato qualche difficoltà di troppo nel ciclo di partite ravvicinate. Affrontando le Streghe sono infatti riemersi vecchi problemi, che sembravano ormai superati. Poca precisione sotto rete ed errori banali in difesa, che hanno consentito a Caprari e Letizia di battere Musso.

Adesso c’è la mini pausa invernale, utile a Gotti per riorganizzare le idee di una squadra apparsa stanca anche fisicamente. Sicuramente le tante defezioni tra Covid e infortuni non hanno aiutato e adesso il mister deve tenere il fiato sospeso anche per Deulofeu, uscito dolorante pochi minuti dopo l’ingresso in campo. C’è il rischio si aggiunga alle assenze importanti di Nuytinck e Okaka, che difficilmente saranno a disposizione per la serie di big match che attende i bianconeri a gennaio.

C’è da capire come risolvere i problemi offensivi di una squadra che è riuscita a essere produttiva in area avversaria solo a sprazzi e, soprattutto, solo quando De Paul ha girato al massimo. Il calo dei numeri in attacco coincide infatti con un periodo di appannamento del numero 10, che non ha mai saltato un minuto in campionato. Gotti dovrà capire come rendere questa squadra meno dipendente dal suo fuoriclasse, perché la squadra è stata organizzata per avere tante bocche da fuoco, mentre ultimamente invece si è tornato a parlare di dipendenza, cosa che ovviamente non valorizza il buon lavoro fatto in sede di mercato, con una rosa che sembra sulla carta più completa di quanto dicano i numeri.