L'Udinese non incanta, ma porta a casa tre punti fondamentali. De Paul non delude mai

vedi letture

Tre punti vitali. L'Udinese vince la sua seconda partita stagionale , al termine di un match davvero complicato da analizzare. Fase difensiva perfetta o quasi - anche se il gol annullato a Scamacca deve far scattare qualche campanello d'allarme -, ma in attacco si poteva fare qualcosina di più. Ci ha pensato il solito De Paul: l'argentino è tornato dagli impegni con la nazionale più carico di prima, con la voglia di poter fare la differenza e trascinare una squadra solida, ma poco pericolosa in attacco.

RIMANDATI A DICEMBRE - Gotti però deve sistemare qualcosa per poter evitare di rincorrere sempre l'avversario e sciupare punti fondamentali per la salvezza. La strada è stata tracciata, qualcosa da migliorare ancora c'è: l'Udinese però porta a casa una vittoria con la consapevolezza di avere un giocatore fondamentale. De Paul si mette a disposizione della squadra e da quel tocco di qualità in più necessario per poter potersi tirare fuori dalle sabbie mobili.