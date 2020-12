L'Udinese non punge, il Benevento sì. E fa male: Caprari e Letizia espugnano la Dacia Arena

Successo fondamentale in chiave salvezza per il Benevento, che si impone sul campo dell’Udinese e dà continuità alla vittoria contro il Genoa dell’ultimo turno. A decidere la sfida sono le reti di Caprari e Letizia contro una squadra, quella di Luca Gotti, mai abbastanza cattiva in avanti.

L’UDINESE SPINGE MA NON SFONDA - Match inevitabilmente tattico a Udine, con le emozioni che latitano. La prima vera occasione arriva al 6’ ed è per i padroni di casa: pennellata di De Paul per Lasagna, che da buona posizione calcia però alto. Due minuti più tardi Insigne è costretto a spendere il primo giallo della partita, commettendo un fallo tattico su Lasagna che era lanciato a rete. È però il Benevento a sbloccare il risultato al 9’: Caprari approfitta di un errore in fase di disimpegno di Arslan e da buona posizione insacca la rete del vantaggio. I friulani comunque non mollano e continuano a spingere, con Lasagna sempre il più pericoloso dei suoi, con un Benevento che chiude bene tutti gli spazi e riparte veloce. Al 27’ il Benevento rischia di regalare un gol all’Udinese: brutto errore di Montipò in uscita, pallone riconsegnato a Lasagna che cerca il pallonetto, senza però trovare lo specchio. Poco dopo la mezz’ora, altra occasione per i friulani che conquistano un calcio di punizione. Sul pallone va ancora Lasagna, che però colpisce male prendendo in pieno la barriera. Ancora un’occasione per l’Udinese al 34’ con Arslan, ma nemmeno lui riesce a trovare l’acuto vincente. Nel finale del primo tempo il Benevento sfiora il raddoppio in un paio d’occasioni, sempre con Caprari, ma non va: si va al riposo sullo 0-1.

LA RIPRESA - I due allenatori ripartono senza cambi. È sempre l’Udinese a fare la partita, senza però riuscire a trovare i varchi giusti. Al 53’ è Zeegelar ad avere un’occasione interessante per l’1-1, mentre poco più tardi prosegue l’assedio bianconero con Pussetto che non riesce però a trovare lo specchio. Inzaghi vede i suoi in difficoltà e si gioca il doppio cambio: fuori Ionita e Insigne, dentro Dabo e Tello. Al 65’ anche Gotti decide di operare il primo cambio e sono cambi offensivi: dentro Bonifazi e Arslan, dentro Deulofeu e Walace. E subito i friulani trovano un’occasione per il pareggio, con Lasagna che non riesce però a superare Montipò. Al 71’ brutta tegola per Gotti: Deulofeu, appena entrato in campo, chiede il cambio per infortunio dopo aver preso un pestone.

IL BENEVENTO LA CHIUDE - Non bastano i cambi a Gotti, è il Benevento a trovare la rete del raddoppio al 77’, in un momento chiave del match. Bella giocata di Caprari per Letizia, che da posizione defilata infila un Musso forse non esente da colpe. L’Udinese prova ad accorciare le distanze con Nestorovski, che di testa però trova la risposta di Montipò. Con il trascorrere dei minuti l’Udinese smette di crederci e i giallorossi possono portare a casa una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Con questo risultato il Benevento stacca in classifica proprio i friulani, portandosi a quota 18 e a +10 dalla zona retrocessione. L’Udinese resta ferma a 15 e deve ora guardarsi alle spalle.