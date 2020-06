L'Udinese non sbaglia, vittoria nell'amichevole con il Brescia: alla Dacia Arena finisce 2-0

L'Udinese sorride, il Brescia un po' meno. Nel test match della Dacia Arena i bianconeri si impongono 2-0 grazie alle reti di Teodorczyk e Samir, entrambe arrivate sugli sviluppi di un corner. Un buon segnale per la squadra friulana in vista della ripresa del campionato, la compagine di Gotti deve ancora raggiungere la salvezza. Altro stop per le Rondinelle, ma meno doloroso rispetto all'ultimo ko rimediato in campionato col Sassuolo: per rimanere in A serve un mezzo miracolo, ma la speranza è l'ultima a morire.

Un gol per tempo - I padroni di casa partono con il piede sull'acceleratore e trovano la rete con Teodorczyk, abile a girare di testa un cross di De Paul: intervento goffo di Joronen e palla che varca la linea di porta. Il Brescia è sulle gambe, la reazione arriva soltanto a pochi minuti dal termine del primo tempo con Tonali. Il numero 4 è poi costretto ad uscire per un problema muscolare.

Nella ripresa entra in campo anche Okaka, che spaventa subito Alfonso. L'attaccante bianconero ci riprova al 69', ma il tiro non sorprende l'estremo difensore dei lombardi. Gli ospiti provano a reagire, senza però impensierire Musso. L'occasione più ghiotta della ripresa capita ancora ai padroni di casa, con ter Avest che colpisce la traversa. All'82' Samir trova il gol del definitivo 2-0, a 2' dal termine Lasagna si fa parare un calcio di rigore. Vince l'Udinese, ora i friulani sfideranno il Torino, mentre il Brescia ripartirà dal match contro la Fiorentina.