L'Udinese non si allontana dalla zona rossa. Gotti può sorridere solo per Lasagna

vedi letture

L'Udinese non esce dalla crisi, sebbene con l'Atalanta sia ritornato al gol il proprio capitano, Kevin Lasagna. Una prestazione straordinaria quella del centravanti friulano che però non ha portato punti alla causa. I bianconeri rimangono a +3 dal Lecce, leggermente fuori dalla zona retrocessione ma ancora pericolante. La squadra di Gotti gioca una partita accorta, ma il 3-2 finale sa un po' di beffa viste le occasioni per Walace e Lasagna stesso. L'errore è di Gotti, che sostituisce un Troost Ekong solido - gol di Zapata a parte - per Becao che prima concede la punizione, poi non salta in barriera.