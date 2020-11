L'Udinese prepara la sfida con il Genoa coi soliti dubbi, Gotti può rilanciare Lasagna-Okaka

Conquistato il punto contro il Sassuolo e osservata la pausa per le nazionali senza ricevere cattive notizie, ora l’Udinese si rituffa nel campionato e da preparare c’è una sfida con il Genoa dove di nuovo non si può sbagliare. A differenza del match con i neroverdi, stavolta per i bianconeri si tratta di uno scontro diretto e dovranno arrivare altri punti per cercare di scalare la classifica. Il Grifone è a 5, uno in più dei bianconeri. Il successo permetterebbe alla banda di Gotti di posizionarsi nel gruppone della parte destra della classifica, in modo da poter affrontare Lazio e Atalanta con un minimo di serenità.

Un successo servirebbe però soprattutto per ridare a Gotti la tranquillità necessaria per poter lavorare al suo undici, che non ha ancora né un modulo né una squadra tipo. La squadra più offensiva vista in avvio e che ha alternato il 3-5-2 al 4-3-3 con il Sassuolo ha fatto spazio a una squadra molto più accorta, che però non può essere il futuro visti gli zero tiri fatti. Intanto la tanto criticata coppia Lasagna-Okaka è stata convocata dall’Italia per le sfide con Polonia e Bosnia, con l’ex Carpi che era già in azzurro per l’amichevole con l’Estonia. Il numero 15 ha giocato il test, mentre l’ex Watford è sceso in campo contro la Polonia. Chissà che non sia l’iniezione di fiducia giusta per convincere il mister a rilanciarli dal primo minuto.

Lasagna infatti nelle sfide con il Milan e il Sassuolo è finito in panchina, pagando l’avvio opaco e lasciando spazio a un Pussetto decisamente più in palla. Zero gol fatti per Kevin in questa stagione, mentre Nacho si è sbloccato nella vittoria con il Parma e Okaka è già a due. La coppia d’attacco con il capitano e il numero sette non è mai piaciuta troppo all’ambiente bianconero, anche perché ha portato poche reti fino ad ora. La doppia convocazione in nazionale e i dubbi residui sul canovaccio tattico da adottare potrebbero però portare Gotti a rilanciarla contro il Genoa, nella speranza che le presenze in azzurro abbiano ridato la fiducia necessaria per trovare la porta in campionato.