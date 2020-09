L'Udinese rifinisce i dettagli, sabato test con la SPAL per trarre le ultime conclusioni

Qualche piccolo scricchiolio nella preparazione dell’Udinese. Nell’ultimo test amichevole infatti è arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Venezia di Paolo Zanetti, con una prestazione non particolarmente brillante. Un intoppo che però è abbastanza contestualizzabile. Mister Luca Gotti infatti sta provando i numerosi giocatori rientrati dai prestiti e insieme alla società sta valutando chi rimandare altrove a titolo temporaneo e chi tenere. Alla scrematura si è aggiunto Aly Mallè, in procinto di passare all’Ascoli. Intanto la Primavera ha fatto un test contro la Manzanese, bisognerà capire chi, dei ragazzi che di solito seguono la prima squadra, ci sarà sabato nel test con la SPAL. Un’amichevole importante per i bianconeri, perché poi di spazi per fare delle prove ce ne saranno pochi.

Sul mercato la notizia degli ultimi giorni è sicuramente la chiusura arrivata per Tolgay Arslan, centrocampista svincolatosi dal Fenerbahçe. Il ragazzo, che vanta circa 160 presenze tra Amburgo e Besiktas, è a Udine per completare gli ultimi dettagli per il suo trasferimento. Il tedesco di origini turche va a colmare così il vuoto lasciato da Seko Fofana. Le operazioni più importanti dunque si possono considerare chiuse in casa Udinese. Questo a meno di una cessione importante. Le voci per Lasagna sono andate spegnendosi, mentre resistono quelle relative a De Paul e c’è da registrare un ritorno del Parma per Antonin Barak. Il ceco è considerato una mezzala e andrebbe a completare la linea dei cinque di centrocampo. L’addio di gennaio però non è stato molto pacifico e non è da escludere che l’ex Slavia Praga possa gradire un’avventura altrove. In caso di un addio allora dovrebbe esserci almeno un altro innesto. Nel frattempo proprio il Fenerbahçe ha messo nel mirino Stefano Okaka, ma l’ex Roma è uno dei pilastri della squadra e non è cedibile.

Intanto dal Bruseschi giungono notizie sullo stato di forma dei titolari, con Lasagna, Jajalo e Zeegelaar che stanno sostenendo allenamenti individuali personalizzati programmati per pareggiare il loro stato di forma rispetto alla squadra. Lavoro differenziato invece per Nahuel Molina, il cui acquisto è stato finalmente formalizzato anche sui canali ufficiali del club dopo le lungaggini burocratiche.