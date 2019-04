L'Udinese vince la partita della vita: Empoli ko 3-2 e salvezza più vicina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria preziosissima per l'Udinese, che alla Dacia Arena risponde al doppio svantaggio azzurro firmato Caputo-Krunic con una pregevole doppietta di De Paul e un eurogol di Mandragora. Il tutto, in un primo tempo davvero spettacolare. Quelli conquistati nel 31° turno di Serie A sono tre punti fondamentali nella corsa salvezza, che portano i bianconeri a quota 32 in classifica, quindicesimi, staccando proprio gli azzurri (ora diciassettesimi a -4) e raggiungendo la SPAL sconfitta a Cagliari.

CAPUTO CHIAMA, DE PAUL RISPONDE - Parte meglio la squadra di Tudor, ma è di Musso la prima parata del match. Al 5' il portiere bianconero deve infatti immolarsi su Farias: primo sussulto dell'incontro e ritmi subito altissimi. I toscani non ci stanno e cinque minuti dopo sono già in vantaggio. Meraviglioso schema su punizione, assist no look di Krunic e piattone vincente di Caputo da distanza ravvicinata. Lo svantaggio potrebbe demoralizzare l'Udinese, che però non sbanda e al 14' ripristina l'equilibrio col suo uomo migliore. Da applausi il tiro a girare da fuori area di De Paul, pallone che sbatte sul palo alla sinistra di Dragowski e si insacca in rete per l'1-1.

KRUNIC RIPORTA AVANTI GLI AZZURRI - La partita è viva e apertissima, così sono i due portieri - insieme agli attaccanti - i protagonisti principali. Dragowski risponde presente, aiutato anche da un pizzico di fortuna, sulla girata al volo di Lasagna al 19'; sul fronte opposto Musso anticipa alla perfezione Farias al 23'. I ritmi restano altissimi e, dopo aver rischiato di andare sotto, è ancora la compagine di Andreazzoli a trovare la via della rete. Caputo controlla sulla linea del fuorigioco e lavora un bel pallone per Farias, inserimento di Krunic che apre il piattone e beffa Musso sul secondo palo per il 2-1 al 24'. Il nuovo vantaggio carica a dismisura l'Empoli, che acquisisce ulteriore fiducia e dà l'impressione costante di poter pungere nuovamente da un momento all'altro.

UNO-DUE BIANCONERO - Impressione totalmente sbagliata, perché al 39' un'altra grande azione avviata da Okaka porta Lasagna a tu per tu con Dragowski. Vistosa la trattenuta di Maietta sull'attaccante bianconero, atterrato in area con conseguente calcio di rigore e ammonizione del difensore. È il solito De Paul ad andare a segno trasformando alla perfezione il penalty e mettendosi così definitivamente alle spalle l'errore dal dischetto dell'andata al 42'. Primo tempo chiuso? Nient'affatto... Dopo un calcio di punizione di De Paul infrantosi sulla barriera (fallo di Silvestre su Lasagna), al 45' Rolando Mandragora firma il suo terzo gol stagionale con un potente sinistro rasoterra dalla distanza che sorprende Dragowski.

Fine primo tempo

ESPULSO ZEEGELAAR - La ripresa sembra subito avere lo stesso identico copione del primo tempo. Passato qualche minuto di assestamento, con l'ingresso in campo di Antonelli al posto di Pajac tra le fila azzurre, la compagine di Andreazzoli ha infatti una bella occasione con Krunic: colpo di testa del numero 33 che esce di pochissimo al 51'. L'Udinese non sta certo a guardare e ancora una volta risponde in contropiede. Grandissima iniziativa di Opoku, che conquista palla a centrocampo e arriva fino a calciare senza però trovare la porta.

MIRACOLO DI MUSSO, ERRORACCIO DI FOFANA - La palla gol più ghiotta capita ‌invece sui piedi del neo-entrato Antonelli, che al 61' chiama Musso al miracolo con un tiro a botta sicura da distanza ravvicinata. Sembra il momento giusto per l'Empoli, che al 63' passa pure in superiorità numerica grazie alla doppia ammonizione rimediata da Zeegelaar in appena cinque minuti. Eppure, come accaduto nel primo tempo, è ancora l'Udinese a costruire l'occasione più pericolosa. Ennesimo contropiede perfetto della formazione di Tudor, con Samir che mette Fofana davanti alla porta. Dragowski è praticamente battuto, ma il centrocampista bianconero colpisce malissimo e centra solamente il palo esterno.

FINALE INFUOCATO - Con un uomo in meno e una vittoria chiave a un passo, l'Udinese accusa comprensibilmente un po' di stanchezza - fisica e mentale - e l'Empoli ne approfitta per riversarsi alla disperata nell'area avversaria. Andreazzoli getta nella mischia Ucan e Mchedlidze, ma neanche la girandola dei cambi e l'infortunio di Opoku (friulani in nove uomini nel lunghissimo recupero) riescono a incidere su un risultato a dir poco prezioso per mister Tudor. Due vittorie e un pareggio, dunque, per il nuovo tecnico bianconero, che oggi compie un altro importantissimo passo verso la tanto agognata salvezza.