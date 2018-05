L'ultima col Liverpool, lo scenario perfetto per l'addio di Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool e Jurgen Klopp hanno fatto di tutto per convincerlo a restare ad Anfield. Emre Can ha sempre rifiutato le varie offerte dei reds, per salutare la Premier League e tentare una nuova esperienza lontano dall'Inghilterra. Tra Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus senza tuttavia dimenticare l'interesse di Pep Guardiola per il suo Manchester City, potrebbe essere proprio la Vecchia Signora a spuntarla per il centrocampista tedesco, finito in infermeria negli ultimi mesi ma rientrato giusto in tempo per la finalissima di questa sera.

Contro le merengues, a ogni modo, sarà l'ultima apparizione di Emre Can con la tuta (o la maglia) del Liverpool. Perché Klopp valuterà se farlo giocare nella gara dell'anno, il palcoscenico per l'addio è pronto: il miglior saluto sarebbe con la Champions League tra le mani, sollevata in faccia a Zinedine Zidane. Magari con una prestazione importante o con un assist decisivo. Scenario possibile, ma tutt'altro che scontato contro il Real che domina da anni in Europa.