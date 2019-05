L'ultima di De Rossi, Spalletti: "Solo un termine lo descrive: campione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Match Program di casa Roma dedicato a Daniele De Rossi, tante testimonianze raccolte sul centrocampista che domani giocherà l'ultima in giallorosso. Anche quella di Luciano Spalletti, ora tecnico dell'Inter. "Non c'è molto da dire quando si deve commentare un giocatore di questa forza, tecnica, qualità, estro, personalità. Di De Rossi non posso che usare solo belle parole perché c'è un solo termine che lo può descrivere. Campione. Lui stesso dice che in un'ipotetica carriera da allenatore porterebbe concetti imparati dal sottoscritto e la cosa mi inorgoglisce".