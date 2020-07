L'ultima di Pedro col Chelsea: "Grazie ai tifosi e al club, sarete sempre nel mio cuore"

Ultima gara con il Chelsea per Pedro che su Instagram ha salutato così il club inglese: "Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi avete dato in questi anni, al club per avermi dato l’opportunità di essere un Blues e ai miei compagni. Sarete nel mio cuore per sempre. Ora lottate per la FA Cup”. Lo spagnolo è ormai pronto per la Roma.