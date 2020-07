L'ultima locura di Marcelo Bielsa: l'italian-Leeds torna tra le grandi d'Inghilterra

L'ultima locura del Loco Marcelo Bielsa: riportare il Leeds tra le grandi d'Inghilterra dopo 16 lunghissimi anni. Missione compiuta, al secondo tentativo.

La sconfitta patita questa sera dal WBA in casa dell'Huddersfield (anticipo del 45° turno di Championship) non lascia d'altronde spazio a calcoli e supposizioni: col loro +5 in classifica (87 contro 82 punti), gli Whites sono matematicamente promossi in Premier League con addirittura 180 minuti d'anticipo. Un traguardo glorioso, ottenuto ancora prima di scendere in campo nella penultima giornata, che i Peacocks hanno meritato in una stagione fin da subito vincente e convincente (finora 26 vittorie, 9 pareggi e 9 ko). E, al contempo, anche una bella rivincita dopo la cocente delusione dello scorso campionato, quando il Leeds arrivò terzo e fu poi eliminato dal Derby County di Lampard nella semifinale dei play-off.

Grande merito va al Loco Bielsa, tecnico-visionario di Rosario che in appena due anni è riuscito a plasmare uno dei club più blasonati d'Inghilterra a sua immagine e somiglianza. Ma anche alla nuova proprietà italiana: terminata la gestione di Massimo Cellino, nel 2017 a prelevare la società è stato infatti l'imprenditore Andrea Radrizzani. I due artefici principali, senza dimenticare ovviamente neanche bomber Patrick Bamford (16 centri stagionali), di una scalata che oggi entra nella storia per restarci in eterno.