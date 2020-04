L'ultima sfida di Conte: cucire l'Inter attorno a Eriksen e valorizzare il danese

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola si concentra su quello che potrà essere il ruolo di Christian Eriksen alla ripresa delle danze in casa Inter. Investimento importante per il club nerazzurro, adesso la sfida di Conte sarà quella di cucirgli addosso il ruolo perfetto. Una delle possibilità potrebbe essere quella di mutare il 3-5-2 in un 3-4-1-2 in cui a Eriksen verrebbe chiesto di agire alle spalle di Lukaku e Martinez oppure nel 3-4-2-1 già visto al Chelsea.