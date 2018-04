L'ultima volta di Gianluigi Buffon. Forse

Fonte: Dal nostro inviato al Santiago Bernabeu

Arriva per tutti, il tempo delle scarpette o dei guantoni al chiodo. È' che il martello sembra una tonnellata, è che la terra pare soffice e destinata a crollare. Per questo sei così pesante, col tempo che passa e col capello che s'imbianca. Però quel momento, quella parola, arrivano per tutti, prima o poi. Basta. Basta perché c'è un tempo per tutto e anche Gianluigi Buffon, che non s'è ancora arreso, forse l'ha capito. E non si tratta di sentirsi vecchi, è soltanto capire quando l'aprire un nuovo capitolo può portare spesso a un'altra vita. Il 'forse' è perché il quarantenne più forte del mondo vuole che questa sia un'impresa impossibile, per la Juventus, per il calcio italiano e, in fondo, con un sano e vincente egoismo, anche per se stesso. È' solo attaccamento alla vita, non il suo logorio. "Da bambino avrei firmato per chiudere la carriera al Bernabeu contro il Real Madrid". L'ha detto, stavolta. Però il forse è d'obbligo, perché non l'ha vidimato. E perché le cose impossibili, a volte...