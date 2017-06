L'ultimo giorno. Chievo tra rinnovi a segno, nuovi dirigenti e addii

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ultimo giorno di scuola è oggi. Domani inizia una nuova stagione e, almeno sugli almanacchi, sono tanti i contratti in scadenza in quel di Verona sponda Chievo. Una certezza è che Gennaro Sardo entrerà a breve ufficialmente in dirigenza, visto sarà club manager del Chievo Verona. Buone notizie in vista anche per Dario Dainelli e Nicolas Frey: i due avrebbero già deciso, in concerto con la società, di andare avanti e avrebbero già accordi rispettivamente fino al 2018 e fino al 2019. Sembra destinata alla schiarita anche la situazione relativa al contratto, domani in scadenza, di Massimo Gobbi mentre a oggi sarà addio con gli argentini Nicolas Spolli e Mariano Izco.