Il Genoa ha salutato l'ultimo giorno di mercato con le foto di Juan Iturbe, il Messi Guaranì, al Sinlab il Baluardo per le visite mediche. Potrebbe chiudere il gong senza l'ufficialità, perché negli scorsi minuti è lievitato il rischio di un possibile stop della trattativa. Così come quello della Roma con Favilli, perché Kalinic è intenzionato a rimanere in giallorosso e questo potrebbe precludere un addio dell'attaccante. In compenso c'è molta curiosità per capire cosa farà Criscito: il Genoa vuole fare cassa, lui - ritornato in rossoblù dopo aver rifiutato l'Inter e il Napoli, con un futuro nel club - preferirebbe rimanere a Genova e non andare alla Fiorentina. Questione di cuore.