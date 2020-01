© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potenzialmente il mercato del Milan è stato chiuso ieri sera. Perché dopo il rifiuto di Matias Vina e il sondaggio per Laxalt - rispedito al mittente perché il granata non vuole spostarsi per soli sei mesi - i rossoneri hanno deciso di chiudere per Antonee Robinson del Wigan, per una cifra intorno ai dieci milioni di euro. Lui è atterrato alle undici a Linate, lo scalo è quello dei voli privati. E poi toccherà a Alexis Saelemaekers, acquistato dall'Anderlecht, che è partito poco fa dal Belgio per arrivare in Italia. Così il mercato potrebbe essere finito qui.