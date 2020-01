I tre acquisti invernali del Napoli, Lobotka-Demme-Politano, hanno praticamente concluso il mercato degli azzurri. Anche perché Petagna è stato acquistato per giugno, con Llorente che quindi rimarrà fino alla fine della stagione. Discorso simile per Dries Mertens, con il Chelsea che aveva provato - anche per liberare Giroud - ad acquistare il belga, ma De Laurentiis ha preferito tenerlo e perderlo a parametro zero a giugno, quando ci sarà la fila per il suo cartellino. Per la fascia, saltato Ricardo Rodriguez, richiesta al Sassuolo per Tripaldelli. Da capire, invece, il futuro di Kumbulla: il Napoli vorrebbe acquistarlo ora e poi girarlo al Verona in prestito, lui preferisce l'Inter o la Juventus.