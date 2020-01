© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino potrebbe rimanere così com'è. Perché i granata hanno in uscita, eventualmente, Simone Zaza, richiesto tra le altre anche dall'Inter. La situazione, almeno per il momento, stenta a decollare: potrebbe essere un colpo last minute per i nerazzurri, qualora dovessero naufragare tutte le trattative. Richiesta da parte della Fiorentina per Laxalt ma, come già visto con Maiorca e Milan, ci potrà essere un trasferimento solo a titolo definitivo e non solo per sei mesi. Parigini va verso il Genoa, mentre è già ufficiale Iago Falque. Intanto è calda la pista Raguz, del Lask di Linz: l'austriaco arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto per 4 milioni.