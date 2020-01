© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una posizione ottima di classifica, l'Hellas Verona di Maurizio Setti ha già incominciato a costruire per l'anno prossimo. O meglio, a chiudere plusvalenze milionarie che metteranno a posto il bilancio e potranno dare qualcosa in più per la stagione a venire. Ceduto Rrahmani al Napoli, oggi è stato il giorno di Sofyan Amrabat alla Fiorentina: 18 milioni più 2 di bonus per gli scaligeri che, ora, hanno ancora un gioiello da cedere, probabilmente il più prezioso: perché Kumbulla, diciannove anni, è inseguito dal Napoli, ma preferirebbe Inter e Juventus. In compenso è arrivato, in mattinata, l'ufficialità per il prestito di Federico Dimarco dall'Inter. L'ultimo acquisto è quello di Lovato dal Padova.