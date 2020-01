© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Probabilmente il mercato dell'Atalanta è chiuso. Usando un avverbio e non una certezza, perché in caso di occasioni i nerazzurri potrebbero anche riaprire temporaneamente le porte. Però dopo Adrien Tameze, approdato ieri a Bergamo in prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo in caso di determinate condizioni) potrebbe esserci spazio solamente per le uscite. In particolare c'è quella di Ebrima Colley, talentino della Primavera che potrebbe raggiungere suo cugino alla Sampdoria, al posto di Gianluca Caprari, destinato al Parma.