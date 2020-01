© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle ultime ore ci sono novità per quel che riguarda Olivier Giroud. Il centravanti francese ha chiesto la cessione, ma il Chelsea non ha nessuna intenzione di accontentarlo. Contrariamente ai report si sta allenando e difficilmente la sua situazione cambierà nelle prossime ore. Così anche l'Inter sta pensando a una pista alternativa. Sondaggio per Simone Zaza (il Toro aveva chiesto 20 milioni alle spagnole) ma occhi pure su Goran Pandev, per un ritorno dopo il Triplete. Infine l'ipotesi Islam Slimani, complicata ma che potrebbe mettere d'accordo tutti. Un attaccante probabilmente arriverà, ma non c'è certezza.