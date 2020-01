L'ultimo giorno della Fiorentina - Regina del mercato, manca un tassello

Manca soltanto un affare. Ma la Fiorentina può già considerarsi la regina dell'ultimo giorno di mercato: in mattinata i viola hanno annunciato gli arrivi di Igor dalla SPAL e Duncan dal Sassuolo, affari già definiti da tempo, nonché di Christian Kouamé dal Genoa. Con gli estensi, è stata anche intavolata una trattativa, poi naufragata, per uno scambio Valoti-Sottil. Due colpi immediati, uno per il futuro: con il Verona è stata infatti trovata l'intesa per Sofyan Amrabat, convinto e felice di trasferirsi a Firenze a partire dalla prossima estate. In uscita, saluta Boateng che va al Besiktas, anche se manca ancora l'annuncio. Via anche Ranieri (Ascoli). Adesso manca soltanto un laterale: i gigliati hanno incassato, dopo alcuni tentennamenti, il no di Criscito, che ha scelto di rimanere al Genoa. E poi anche quello di Laxalt, relativo in questo caso alla formula del trasferimento. Resta in piedi l'idea Juan Jesus, non convocato dalla Roma ma corteggiato anche dal Milan.