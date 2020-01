© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus lavora solamente alle uscite. La prima, probabilmente la più importante, è quella relativa a Emre Can. Il tedesco è a un passo dal Borussia Dortmund da oramai due giorni, c'erano problemi relativi allo stipendio - 6,5 milioni di euro, tanti per le casse dei gialloneri - ma probabilmente verranno superate nelle prossime ore. Relativamente più semplice cedere Romero, ora al Genoa: prima bisognerà trovare l'accordo con i rossoblù, ma il Bayer Leverkusen fa sul serio e vorrebbe prenderlo sin da subito, forse per dare via Dragovic nelle ultime ore di mercato. In entrata invece calma piatta, considerando l'abbondanza della rosa di Sarri (e il rientro di Chiellini).