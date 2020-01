© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doveva essere un fine mercato senza grandi sussulti per la Lazio. Invece Igli Tare ha deciso di prendere l'aereo e provare nel colpaccio da 90, cioè convincere Marina Granovskaia a cedere Olivier Giroud, al momento bloccato dal Chelsea a causa dell'impossibilità di reperire un sostituto. È l'unico movimento degno di nota in casa biancoceleste, perché quasi certamente un attaccante arriverà: se non ci sarà il sì da parte del club inglese, allora l'idea è quella di ritornare su Lamine Jallow: una promozione "in casa", visto che è di proprietà della Salernitana firmata Lotito.