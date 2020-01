© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'addio di Alessandro Florenzi in casa Roma potrebbe portare a un nuovo terzino. I nomi sono principalmente tre, con Christie del Fulham che è il più probabile. Le altre opzioni sono Faraoni, che però il Verona non vorrebbe cedere, oppure Wendell del Bayer Leverkusen, trasferimento francamente complicato da mettere in piedi all'ultimo giorno. E in avanti? Il rebus è dato da Nikola Kalinic, che ha tanti ammiratori e poca voglia di lasciare la Capitale: nelle scorse ore c'è stato un sondaggio della Sampdoria, ma anche il Monaco - che farà tornare Slimani al Leicester - ha tentato di approfondire. In caso di cessione arriverà Andrea Favilli dal Genoa, situazione che però potrebbe concludersi comunque. Da valutare la posizione di Cetin, che Fonseca non vorrebbe cedere.