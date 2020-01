© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella notte di ieri si è sbloccata la trattativa per l'approdo di Gianluca Caprari al Parma. L'attaccante dice arrivederci alla Sampdoria che, a questo punto, dovrà trovare un altro attaccante. Saltato Ebrima Colley - che l'Atalanta non ha intenzione di cedere - in dirittura d'arrivo La Gumina, reduce da due stagioni così così all'Empoli. Da valutare il caso di Regini che sembrava a un passo (pure lui) dal vestire ducale. In questo caso occhi su Mert Cetin della Roma. Via anche Emiliano Rigoni, che ritorna allo Zenit di San Pietroburgo dopo sei mesi deludenti.