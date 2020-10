L'ultimo giorno di mercato dell'Inter: Joao Mario e Nainggolan, ci siamo. Attesa su Moses

vedi letture

L'Inter sta lavorando in queste ore su due fronti. Il primo è quello delle uscite: incontro adesso con l'entourage di Joao Mario in sede, potrebbe tornare in patria allo Sporting CP. Attesa per il futuro di Radja Nainggolan: serve che il Cagliari alzi la proposta, c'è l'apertura da parte del Ninja. Verso la permanenza invece Ivan Perisic, dovrebbe andare al Monza il giovane centrale Lorenzo Pirola. Ufficiale Matteo Darmian, può tornare dal Chelsea l'esterno Victor Moses. Contatti attivi in questi minuti coi Blues e con l'entourage, si può sbloccare a breve.