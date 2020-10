L'ultimo giorno di mercato della Juve: visite per Chiesa, attesa l'ufficialità per tre cessioni

La Juventus sta definendo l'arrivo di Federico Chiesa dalla Fiorentina. Visite mediche a Firenze per il giocatore dove è impegnato ora con la Nazionale, 2 milioni di prestito il primo anno + 8 sempre di prestito il secondo anno + obbligo di riscatto a 40 mln dalla stagione '21/'22 se si verifica una di queste tre condizioni: il piazzamento di bianconeri tra le prime quattro in classifica, che Chiesa giochi il 60% delle partite per un minimo di 30 minuti e che faccia almeno 10 gol e 10 assist. Attesa l'ufficialità del prestito secco di Douglas Costa al Bayern Monaco e quella del prestito di Mattia De Sciglio all'Olympique Lione, oltre che di Hans Nicolussi Caviglia al Parma. Da Londra arriva la conferma: non arriverà Emerson Palmieri dal Chelsea.