L'ultimo regalo di Capitan Futuro

© foto di Federico Gaetano

Capitan Futuro, fa quasi ridere pensando che il ruolo di capitano per Daniele De Rossi potrebbe durare solo due anni, dopo una vita intera alla Roma. Merito della longevità di un fenomeno, anche di persistenza, come Francesco Totti. La verità è che il centrocampista della Roma, a neanche 36 anni, è in grave difficoltà dal punto di vista fisico. Il problema alla cartilagine del ginocchio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione, lo condiziona nel rendimento ma anche per aspetti fisici che potrebbero non sembrare dipendenti dallo stesso. Stasera una grande prova, da equilibratore in mezzo al campo e da capitano vero, carismatico fino al rimprovero del compagno per un errore in fase di passaggio, e un calcio di rigore calciatore in maniera magistrale, imparabile per un portiere niente male come Casillas. La decisione verrà presa più avanti, anche se il problema fisico di oggi potrebbe essere una "spintarella" decisiva, ma potremmo essere stati testimoni dell'ultimo vero regalo di De Rossi al suo grande amore, la Roma.