L'Under 21 vola all'Europeo: poker in Lussemburgo, doppietta di Scamacca

L'Italia cala il poker in Lussemburgo e strappa il pass per l'Europeo di categoria con un turno di anticipo. Un super Scamacca, autore di una doppietta, mette la gara in ghiaccio nel primo tempo. Nella ripresa in gol anche Pinamonti e Marchizza. Con questa vittoria l'Italia sale a quota 22 punti diventando irraggiungibile per le inseguitrici.

Lussemburgo-Italia 0-4 (15' e 29' Scamacca, 56' Pinamonti, 66' Marchizza)