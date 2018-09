L'uomo della provvidenza. Vecino, la Champions e quella strana alchimia

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Ancora lui. Matias Vecino. Dopo aver regalato la Champions all’Inter con la rete dell’ultima giornata dello scorso campionato, l’ex Fiorentina decide anche di spacchettarla, questa prima al cardiopalma nel ritorno nerazzurro nell’Europa che conta. E dire che per tutta la partita non era certo sembrato il migliore in campo. Anzi. Nel centrocampo a due studiato da Spalletti sembrava piuttosto fuori giri. Solita corsa, ma scarse misure ed errori banali in fase di appoggio. Però… Succede che il calcio è fatto di episodi. E accidenti se contano, nell’economia di una partita. Minuti di recupero, San Siro è un calderone di emozioni e speranze mai dome. E Vecino, che dalla sua Canelones in Uruguay si è portato dietro la classica garra celeste, in questi contesti ci sguazza. Ed emerge. Calcio d’angolo, tocco al centro di De Vrij, stacco di Vecino che gira in porta da pochi passi. San Siro è una bolgia di Mourinhana memoria. La tribuna stampa trema, tanto è forte l’impeto dell’estasi nerazzurra. Un terremoto che spazza via l’uragano, per l’occasione sembrato poco più che un venticello (sì, il riferimento è tutto per Kane). E l’Inter torna a gioire dopo minuti di sofferenza quasi ingiustificata dai fatti in campo. Un inizio niente male, visto il girone di ferro annunciato. Che farà crescere di mentalità tutta la rosa di Spalletti e, soprattutto, il suo numero 8 che a questa Champions non vuole proprio rinunciarci.